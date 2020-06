Per la prima volta una sannita condurrà un programma sul primo canale Rai. Si tratta di Nunzia De Girolamo. L’ufficialità è attesa, in verità, per l’otto luglio quando il Cda di viale Mazzini darà il definitivo via libera alla programmazione autunnale, ma stavolta (a differenza della conduzione di Linea Verde che poi saltò per motivi politici) non ci dovrebbero essere proprio intoppi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia