Tornato dal soggiorno ligure dove si era recato per andare a trovare la famiglia, il sindaco Mastella sarà da stamane nuovamente operativo a Palazzo Mosti. Per questo motivo a mezzogiorno ha convocato una riunione di maggioranza al Comune per discutere della seduta di Consiglio comunale che lunedì prossima alle ore 16:30 si riunirà per discutere di un lungo ordine del giorno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia