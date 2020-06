Situazione intermedia a Benevento in Campania per quanto concerne il costo della fornitura idrica nella comparazione con i capoluoghi campani secondo Cittadinanzattiva: per una fornitura tipo di 192 metri cubi costo quantificato in 312 euro con un aumento dello 0,6% tr 2018 e 2019. Prezzi più cari ad Avellino dove il costo è di 364 euro; e a Salerno dove ci si attesta a 354 euro.

