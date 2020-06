Una giornata speciale per la comunità, per non lasciare l’anno scolastico senza un punto, senza un confronto con gli alunni in un momento assai particolare che ha stravolto, tra le altre cose, il mondo della didattica. Dopo la riapertura delle piazze e di tante altre attività, il sindaco di Pago Veiano Mauro De Ieso ha voluto dare un segnale ai docenti e alle famiglie, attraverso una cerimonia che ha emozionato.

