Sono 3320 rispetto ai 3535 dello scorso anno gli alunni sanniti che sosterranno gli Esami del secondo ciclo per l’anno scolastico 2019/2020. Dunque 215 in meno rispetto l’anno scorso. I candidati di quest’anno saranno 2679 per le scuole statali e 641 per le scuole paritarie. Il totale dei privatisti ammonta a 164 studenti.

