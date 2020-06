Palloncini di colore rosso, come il sangue versato da chi è caduto nella lotta contro il Sars-Cov-2, a caratterizzare il flash mob degli infermieri in protesta a piazza Castello. Gli operatori hanno rivendicato la dignità della categoria di fronte “a impegni presi nel pieno dell’emergenza ma poi non onorati”. Leitmotiv dei dimostranti nelle piazze italiane la richiesta “di finanziamenti adeguati per la sanità pubblica” ed “assunzioni perché più infermieri significa salvare vite umane”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia