I carabinieri di Benevento al termine di un servizio di osservazione e pedinamento – iniziato in contrada San Vito e terminato in via Maria Pacifico, incrocio con via Duca D’Aosta, nel Rione Libertà – hanno tratto in arresto un beneventano cinquantenne, Danilo Ciullo, beccato mentre era intento a cedere dello stupefacente al guidatore di un’autovettura che alla sua vista si era fermato.

