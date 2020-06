Prime prove di ripartenza. Il Benevento continua a lavorare sotto il sole del Sannio ed attende l’ora x per riavviare la propria stagione e farsi trovare pronto nel momento decisivo. Un istante inseguito per mesi già dalle prime ore dopo la storica retrocessione tra gli applausi della massima serie, con la voglia di tornare sul palco che conta e di fissare lì i propri traguardi. Settimane bollenti per certificare la promozione e coronare il lavoro straordinario dei ragazzi di Inzaghi, ad un passo dalla matematica e con le reazioni post emergenza da dover fronteggiare per risolvere in un batter d’occhio la questione ed archiviarla come una delle più belle di sempre. Per farlo però, la Strega sarà costretta a vivere sin da subito due trasferte insidiose, particolari e contraddistinte da una grande quantità di interrogativi.

