Non vede l’ora di poter tornare ad esultare Pippo Inzaghi. Qualche sentore di questo tipo era già arrivato nei giorni scorsi via social, dove il club giallorosso ha scelto di immortalare lo scatto e le urla di gioia di un “normale” allenamento con il tecnico della Strega protagonista in zona gol. Il suo mestiere, oggi, però è quello dell’allenatore, e con il suo Benevento è pronto ad accaparrarsi ogni sfumatura di record. Protagonista indiscusso della stagione cadetta, Super Pippo ha inciso il suo nome su un campionato che è sembrato stretto per le misure dei sanniti già alle loro prime uscite di B, decisive per inquadrare il percorso della realtà giallorossa.

