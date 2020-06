Lavori per 13 milioni di euro per due Istituti della scuola superiore della Provincia di Benevento sono stati approvati dalla Regione Campania. Il programma di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto tecnico commerciale ‘Alberti’ per un importo di 6.455.164 euro e dell’Istituto tecnico per geometri ‘Galilei’ per 6.474.869 euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia