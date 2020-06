La rivoluzione urbanistica entra nella fase due: quella che dall’intenzione di rendere il Piano urbanistico più elastico e moderno passa alla concreta realizzazione delle modifiche. Sarà il principale obiettivo dell’assessore Romano, il generale, in pensione, delle Fiamme gialle che Mastella ha scelto per modificare l’assetto urbanistico della città di Benevento. Sono degli autentici Stati Generali quelli che il sindaco Mastella, l’assessore Romano e il dirigente Iadicicco hanno avviato inviando ad una pletora di sigle (dall’Ance alle associazioni che rappresentano i consumatori, dai sindacati al Touring Club italiano, da Coldiretti a Confcommercio fino agli ordini professionali delle professioni tecniche) per presentare il piano in tredici punti che dovrà costituire la variante al Piano urbanistico comunale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia