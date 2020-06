Dopo il riassetto in casa Pd, è già polemica interna. L’esponente della corrente di minoranza interna Del Vecchio (estromessa totalmente dall’organigramma), il telesino Moriello è sarcastico: “Premettendo sentimenti di stima e fiducia per tutti i nominati, – incalza Giovanni Moriello – non possiamo nascondere che una particolare aspettativa la riponiamo in Claudio Ricci per la materia di vitale importanza per il nostro Sannio: gli Affari Esteri. Altrettanta speranza di rilancio dell’azione del nostro partito sul territorio provinciale la riponiamo nel lavoro di chi dovrà occuparsi delle nostre sterminate e complesse Aree Metropolitane, Di Lorenzo”.

