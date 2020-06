La resa dei conti in Consiglio federale: nell’anniversario della promozione in Serie A, il Benevento spera in un nuovo 8 giugno

Giornata decisiva, l’ennesima, per colorare ulteriormente la Serie A di giallorosso. Un nuovo 8 giugno, con meno emozioni rispetto alla giornata storica di tre anni fa che ha coronato il sogno del Benevento, ma con lo stesso peso specifico, in un panorama calcistico che non sembra conoscere attimi di pace. Dal Consiglio Federale, in programma nella mattinata di oggi, verranno diramati i verdetti in merito al futuro dei campionati che coinvolgono, da vicino, soprattutto il Benevento.

