Un ribaltone in piena regola. E’ quello messo in atto dalla Lega di Serie A che, a qualche giorno dalla decisiva riunione del Consiglio Federale, ha deliberato una proposta che rischia di far piombare il calcio italiano nuovamente nel caos. Con 16 voti favorevoli, l’assemblea dei club di massima serie ha deciso non solo di bocciare il tanto discusso algoritmo e di non assegnare il titolo di campione d’Italia in caso di nuovo stop al campionato, ma anche di bloccare le retrocessioni in Serie B, se la situazione epidemiologica non dovesse consentire la regolare conclusione del torneo. Retrocessioni che ci saranno solo se, al momento dell’eventuale stop, dovesse essere arrivato già qualche verdetto matematico. A spingere verso questa soluzione, Torino, Sampdoria e Udinese che, guarda caso, sono anche le squadre che, al ritorno in campo, rischiano di essere invischiate nella lotta salvezza. La proposta dovrà passare al vaglio del Consiglio federale.

