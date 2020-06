Niente pubblico sugli spalti. Il calcio ripartirà così, almeno nelle prime partite ufficiali post-lockdown. In realtà, però, prima della conclusione della stagione in corso, le porte degli impianti italiani potrebbero riaprirsi, seppur in maniera parziale. La sottosegretaria alla Salute, Zampa, nei giorni scorsi aveva lanciato un segnale di speranza, lo stesso raccolto anche da Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell’Oms, consigliere del ministro Speranza per il Coronavirus e consulente del Coni: “Tifosi allo stadio? Teoricamente si potrebbe già aprire. Abbiamo zone a zero casi da diversi giorni”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia