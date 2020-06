Un’ufficialità che tarda arrivare. La Lega B non ha ancora reso noti i dettagli della ripresa del campionato: c’è la data di ripartenza del torneo, c’è pure quella della fine della stagione regolare e il programma di play off e play out, ma degli orari e dei giorni esatti in cui si giocherà neppure l’ombra. Il tutto, a meno di quindici giorni dal ritorno in campo. Il Benevento non può far altro che attendere, per capire quando si riprenderà effettivamente a giocare e se potrà tagliare il traguardo della promozione in Serie A nel derby con la Juve Stabia (che si dovrebbe giocare il 30 giugno), se invece dovrà attendere qualche giorno in più o se addirittura potrà arrivare all’obiettivo in anticipo, magari già nella trasferta di Empoli.

