Si è svolta ieri la seconda giornata dedicata ai tamponi per gli operatori sanitari, come da elenchi trasmessi dai Comuni di Baselice, Casalduni, Castelpagano, Castelfranco in Miscano, Reino e Campolattaro, presso la sede del Distretto Socio-Sanitario dell’Asl in San Marco dei Cavoti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia