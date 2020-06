Hanno attivato il diritto di andare in pensione avendone maturato i requisiti tra docenti e personale Ata in 257 tra gli operati in servizio presso la rete scolastica territoriale di Benevento per le scuole di ogni ordine e grado. Un contingente considerevole che impulserà un ricambio generazionale di momento non trascurabile sulle scuole del territorio.

