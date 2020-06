Una situazione familiare tutt’altro che rosea a connotare il furto aggravato commesso da una coppia, con figlia di 5 anni con loro, ai danni di un cantiere della linea ferroviaria ‘Alta Velocità ‘Napoli-Bari’ a Valle di Maddaloni nel casertano: entrati in azione un 38enne originario di Mormanno (borgo in provincia di Cosenza) con la compagna 28enne, sannita residente a Limatola. I due sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Valle di Maddaloni proprio mentre rubavano carburante nel cantiere ‘Varco 11’ ubicato in via Cognuolo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia