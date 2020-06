L’acconto Imu slitterà al 16 settembre per le categorie più colpite dalle chiusure disposte per contenere il contagio da Covid-19. Per bar, ristoranti, estetiste, parrucchieri, gelaterie, sale giochi e tutte le attività comprese nei dpcm che ingiungevano la serrata forzata dunque arriva il differimento della prima rata dell’imposta municipale unica. Dalla misura sono esclusi però coloro che – quali dipendenti pure in forza ad attività chiuse per decreto – hanno fruito degli ammortizzatori sociali del Governo nazionale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia