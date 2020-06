Regionali, Pd cinto d’assedio dalle civiche: De Luca punta sui Sindaci e la segreteria dem rischia di trovarsi una folta concorrenza interna

Il proliferare di liste civiche e sigle sarà caratteristica della coalizione di centrosinistra targata Vincenzo De Luca alle prossime regionali. Il governatore campano per la tornata che si terrà al più tardi nella penultima domenica di settembre (sebbene la conferenza dei presidenti regionali prema per anticipare il più possibile il voto) è già con la costruzione di una coalizione che spazierà dal centrismo mobile di De Mita e soprattutto Clemente Mastella fino ad un reticolo di amministratori che non vedono l’ora di misurarsi con le preferenze in prima persona.

