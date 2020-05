Piazza Risorgimento non sarà interdetta questa sera, a differenza dei giardini Piccinato del viale Atlantici, ma per la movida, oggi e nei prossimi giorni, non ci sarà più alcun margine di tolleranza nei confronti del popolo della notte sia per il rispetto del distanziamento interpersonale, sia per il corretto uso dei dispositivi protezione individuale, a partire dalle mascherine di cui si potrà fare a meno in strada soltanto per consumare bevande e cibo, ma in quel caso, rispettando il dovuto distanziamento tra una persona e l’altra.

