“Locali aperti almeno fino a mezzanotte”, la richiesta a De Luca dei Sindaci di Airola, Benevento, Montesarchio, San Giorgio del Sannio e Telese

Richiesta unitaria alla Giunta Regionale della Campania e al Prefetto di Benevento dei primi cittadini di Airola, Benevento, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Telese Terme per allungare di un’ora la chiusura notturna dei pubblici esercizi della movida, per dare loro maggiore respiro sul piano economico ma anche e soprattutto per ridurre il rischio assembramenti visto il paradosso rappresentato da quanto riscontrato nel fine settimana scorso: chiudere i locali non evita concentramenti di persone, anzi il contrario.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia