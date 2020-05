Il Wwf Sannio, si legge in una nota stampa, esprime preoccupazione per il ritardo che sta caratterizzando l’istituzione del Parco nazionale del Matese. Già annunciato dal Ministro Costa in occasione della visita a Benevento e Pietraroja del febbraio 2019, e presentata in numerosi convegni in tutto il territorio interessato, campano e molisano, discussa in innumerevoli confronti tra le parti (associazioni, organizzazioni professionali, amministratori, esponenti politici e semplici cittadini), l’epilogo dell’iter sembra impantanato nei meandri della burocrazia, sospeso a causa dell’emergenza Covid-19, rinviato da qualche politico in attesa di “tempi migliori”.

