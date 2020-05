ripartenza del calcio italiano. Un incontro, programmato per oggi alle 18.30, che dovrebbe servire a spazzare via i tempi incerti e i vari interrogativi che tuttora circondano il prosieguo della stagione. Da una parte il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, dall’altra il presidente della Figc, Gravina, quello della Lega Serie A, Dal Pino, e anche il numero uno della Lega B, Balata. La ripresa dei campionati resta avvolta nei dubbi, nonostante i sostanziali passi in avanti fatti nei giorni scorsi. In ogni caso, nella giornata odierna si dovrà fare definitivamente chiarezza: il Governo, infatti, farà sapere se tornare a giocare sarà o meno possibile. L’eventuale via libera farebbe mettere nuovamente in moto la macchina organizzativa del Benevento.

