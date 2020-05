Il momento giusto per ripartire, sfidando anche il destino e le sue rivincite. La Strega di Inzaghi torna in campo e riavvolge il nastro della sua stagione, a due mesi e mezzo dall’ultimo appuntamento al Vigorito. Di fronte ai giallorossi c’era il Pescara nell’ultimo scorcio di stagione pre-quarantena, mentre il mondo faceva già i conti con il Coronavirus. Agli ordini del mister per riprendere in mano il proprio futuro e certificare la rinascita ed il successo, minato dal singhiozzo delle ultime settimane che ha ridisegnato più volte i campionati.

