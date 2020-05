La movida è tornata ad affollare le strade cittadine, tra il Corso Garibaldi e le sue traverse, ma anche e soprattutto nella zona ai margini del centro storico tra piazza Castello, piazza Risorgimento e strade attigue. Qui folla di giovani anche dopo la chiusura dei locali ed i principali problemi riscontrati in termini di degrado. In non pochi si sono resi protagonisti dell’abbandono compulsivo di rifiuti in strada tra bottiglie in vetro e cartoni.

