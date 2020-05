Dugenta, Biondi ai saluti: “Di Cerbo dovrebbe rompere il cordone che lo lega a chi non guarda al futuro”

Esce di scena, ma non definitivamente, Clemente Biondi. Solo ai primi di marzo rientrava in maggioranza, dopo una rottura lunga qualche anno, Pasquale Delle Donne. Sembrava la rinascita per l’amministrazione Di Cerbo, e invece ora arriva un nuovo fulmine a ciel sereno. L’esponente del gruppo civico di maggioranza, ‘X Dugenta’ ha inviato ieri, al protocollo dell’ente, le dimissioni dalla carica di consigliere, precisando di non voler dire addio alla politica.

