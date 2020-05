A Buonalbergo preoccupa il ‘caso’ Casalbore: la positività riscontrata nel confinante comune irpino ha allertato Sindaco e popolazione

Videomessaggio del sindaco Panarese alla popolazione del comune di Buonalbergo in cui si annuncia una positività al Covid-19 nel limitrofo comune di Casalbore, mettendo un punto sulle voci che circolavano già da molte ore. Le due comunità, seppur separate da un invisibile confine provinciale, sostanzialmente convivono nello stesso territorio, frequentando gli stessi posti e le stesse persone. Per dirla con le parole di Panarese “Casalbore e Buonalbergo sono una comunità unica per cui non possiamo non sentirci coinvolti”.

