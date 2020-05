Da oggi sarà possibile, con la pubblicazione dell’avviso e della determina sul sito del Comune, presentare domanda per fruire degli spazi aggiuntivi all’aperto su suolo demaniale per il settore food and beverage. Ricevuto il benestare del sindaco e dell’assessora alle Attività produttive Mignone, il dirigente Iadicicco procederà alla pubblicazione. In caso di accoglimenti delle domande, dal primo giugno fino alla fine di ottobre dunque saranno accordati spazi open ai locali, totalmente esentasse, visto che la Tosap è cancellata per decreto legge fino alla fine di ottobre.

