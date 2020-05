Accuse a vario titolo di truffa e falso. Nell’udienza preliminare di ieri sono piovuti i rinvii a giudizio per il crollo di un ponte sul fiume Tammarecchia. Una consulenza chiesta dalla Procura e firmata dal perito Urciuoli ha messo in evidenza come soprattutto l’utilizzo di materiale non idoneo abbia avuto un ruolo determinante nel far venire giù il ponte.

