Un paziente infetto in più ieri nell’area Covid-19 del nosocomio ‘San Pio’: si tratta dell’unico allettato nel reparto “Infettivi” del padiglione “Santa Teresa” che resta comunque ormai semivuoto, vista la presenza di due pazienti in terapia subintensiva e di un solo paziente sospetto. In tutto quattro degenti: cifra ben lontana dalla media di circa quaranta ospedalizzati al giorno tra marzo e aprile: i mesi peggiori per la pandemia nel beneventano.

