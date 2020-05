Ora il conto alla rovescia può scattare nuovamente. Quel countdown interrotto sul più bello, è ufficialmente ripartito: il Benevento rimette le mani sulla Serie A e torna a vedere il ritorno in massima serie come un orizzonte vicinissimo. Promozione a un passo, esattamente come due mesi e mezzo fa quando, con la vetta ormai inattaccabile, la Strega aveva avviato i calcoli per capire quando avrebbe tagliato il traguardo. A rovinare i piani agli uomini di Inzaghi, ci ha pensato la pandemia che improvvisamente ha catapultato tutti in una dimensione diversa.

