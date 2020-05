La fase due si avvicina: oggi e domani visite mediche per i giallorossi

Il Benevento ha rimesso in moto la macchina organizzativa. Dopo la schiarita arrivata sul fronte degli allenamenti, il club giallorosso ha confermato la ripresa dell’attività sportiva per lunedì 25 maggio. I giallorossi potranno utilizzare le strutture dello stadio ‘Vigorito’ e dell’antistadio ‘Imbriani’ per le sedute individuali: si andrà avanti così per qualche giorno, poi prima della fine della settimana prossima si dovrebbe cominciare con gli allenamenti di gruppo e anche con le prime partitelle, per tornare a pieno regime dall’inizio di giugno.

