Non usa mezzi termini e si definisce “incazzato per la continua mancanza di correttezza da parte dell’Asl nei confronti del comune, ma in particolar modo verso la popolazione che rappresento”. Sono le parole del sindaco di San Lorenzo Maggiore, Carlo Giuseppe Iannotti che si dice indignato per come l’Azienda Sanitaria sta gestendo i casi Covid.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia