Allenamenti all’Ocone, la società che gestisce l’impianto si difende: “Tutto in regola”

Come prevedibile, arriva il giorno dopo la presa di posizione del gestore del campo sportivo ‘Ocone’ di Ponte in merito alla nota rilanciata dall’Asd Ponte ‘98 che in sintesi denunciava la presenza di persone all’interno del rettangolo di gioco intenti a fare allenamento in barba alle normative vigenti. Il tutto corredato da immagini fotografiche. Ora, come detto, interviene l’Asd Golden Dragon, società che gestisce la struttura sportiva comunale.

