Maria Carmela Mignone resta assessora all’Innovazione, alle Politiche agricole, al Suap e ai Rapporti con imprese e università al Comune di Benevento. La delegata di Mastella non ritiene sussistano motivi di opportunità politica per lasciare l’incarico. Il caso si era posto in ragione del coinvolgimento del marito, l’imprenditore Piero Porcaro, nell’inchiesta sull’inquinamento dei fiumi deflagrata proprio 48 ore or sono.

