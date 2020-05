I nodi da sciogliere sono ancora tanti, ma la posizione della Lega B non cambia: i campionati vanno conclusi. In questo momento, però, quella di tornare in campo per disputare le 111 partite (play off e play out compresi) che mancano al termine della stagione, è poco più di una speranza. Nel corso dell’assemblea di ieri mattina, i rappresentanti dei venti club cadetti, con Vigorito in testa, hanno ribadito la volontà di fare ogni tentativo per concludere regolarmente il torneo. E questo nonostante ritardi e rinvi continui.

