Tanti punti interrogativi sugli allenamenti collettivi, non su quelli individuali che sarebbero potuti ripartire già da tempo. Il Benevento aveva scelto di farlo da lunedì 18 maggio ed è per questo che aveva già avviato la fase di controllo sanitario necessario per avere il via libera: dopo i componenti dello staff tecnico, anche i calciatori sono stati sottoposti a visite mediche e a tamponi, in vista di riprendere gli allenamenti lunedì. Anche la settimana prossima, però, lo stadio ‘Vigorito’ e l’antistadio ‘Imbriani’ resteranno chiusi.

