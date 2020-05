Rimasto nel bosco in località Stautieri nel comune di Morcone probabilmente per molti mesi, il cadavere di un uomo è stato ritrovato ieri mattina, da due uomini che si trovavano in zona in cerca di asparagi. È scattato così l’allarme nella cittadina e l’intervento della locale stazione dei Carabinieri.

