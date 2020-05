“Con Clemente Mastella siamo legati da una conoscenza decennale. Confermo che è in corso un dialogo per un progetto politico comune e aggiungo pure che si tratta di un dialogo assai agevole, dal momento che proveniamo dalla medesima area di riferimento: il popolarismo cattolico”. Pasquale Sommese è consigliere regionale in carica. Eletto nel centrodestra transitato nel Misto, ora si è avvicinato a Luigi Bosco (casertano eletto a sua volta in Campania libera).

