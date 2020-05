Il Benevento va dritto per la sua strada. Nonostante intorno alla ripartenza del calcio restino ancora tante domande senza risposta, il club giallorosso conferma la ripresa degli allenamenti per lunedì 18 maggio, a distanza quindi di oltre due mesi dall’ultima gara ufficiale disputata. La Strega ripartirà con sedute individuali nelle strutture a disposizione del club, il tutto dopo aver sottoposto i propri tesserati all’accertamento sanitario necessario per ottenere il via libera: visite mediche, tamponi e test sierologici per tutti prima di tornare in campo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia