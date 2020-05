Nessuno si sogni di cancellare quanto è stato fatto sul campo. Il Benevento vuole vedersi riconosciuti i propri meriti e, anche nel caso in cui non dovesse essere più possibile tornare a giocare per completare regolarmente questa stagione, la promozione in massima serie gli andrebbe comunque riconosciuta. Nessuno può metterlo in discussione e, infatti, nelle scorse settimane le dichiarazioni degli addetti ai lavori sono andate tutte in questa direzione: indipendentemente da ciò che succederà, nella prossima stagione l’unica squadra che merita di salire in Serie A è sicuramente la Strega.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia