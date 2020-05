Il Benevento ha avviato la sua fase due. Negli ultimi giorni, si è fatta strada la percezione che anche per il calcio il ritorno alla normalità non sia poi così lontano e così il club giallorosso si è attivato per iniziare a programmare l’eventuale ripartenza. I primi a rimettere piede sul campo sono stati i componenti dello staff tecnico che ieri mattina si sono presentati all’antistadio ‘Imbriani’ per sottoporsi ad accurati controlli medici. Prima le visite di idoneità, poi i tamponi e i test sierologici che dovranno scongiurare il contagio.

