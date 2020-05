Prosegue l’impegno operativo di monitoraggio, in funzione di prevenzione dell’epidemia da Sars-Cov-2 nel capoluogo, da parte della Municipale guidata dal comandante Fioravante Bosco, in attuazione dell’indirizzo politico fortemente voluto dal primo cittadino Clemente Mastella. Ampio monitoraggio in tutta la città per verificare il rispetto delle norme su distanziamento e uso dei dispositivi di protezione individuale e massima attenzione anche sugli esercizi commerciali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia