Una qualificata ma ridotta, numericamente, delegazione di imprenditori della ristorazione campana, è stata accolta per un confronto dal presidente Vincenzo De Luca, insieme ai tecnici dell’unità di crisi regionale, per discutere della questione relativa alla riapertura dei ristoranti anche per il ricevimento dei clienti. Tra i membri della delegazione, l’imprenditore sannita Mario Carfora, titolare di più esercizi in città e in provincia.

