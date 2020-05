La denuncia – Mascherine e guanti invadono Telese Terme

“Con ogni probabilità entro fine anno si arriverà ad un vaccino contro il Covid-19. Mi dispiace davvero tanto che non arriveremo mai ad un vaccino contro la stupidità umana”, è questo il commento che il portavoce del Comitato Lago, Alfonso Grillo, realtà associativa che sin dalla sua costituzione si è impegnata per la tutela ambientale, ha rilasciato per descrivere quanto sta accadendo non solo a Telese Terme ma in tante realtà italiane: l’abbandono indiscriminato di guanti di lattice e mascherine.

