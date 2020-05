Ripassare più avanti. Per la tanto attesa schiarita sulla ripresa degli allenamenti, bisognerà attendere ancora. L’incontro di ieri pomeriggio tra il comitato tecnico scientifico della Protezione civile e la Federazione non si è concluso con una fumata bianca: le parti si sono confrontate per un’ora e mezza sui protocolli da attuare per consentire la ripresa delle attività sportive, ma non tutti i nodi sono stati sciolti. Servirà probabilmente un nuovo confronto e soprattutto il parere del Ministero della Salute, a cui il comitato tecnico scientifico dovrà presentare una relazione.

