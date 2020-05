Il calcio avanza con il freno a mano e il Benevento si adegua, scegliendo di tirarsi fuori dalla corsa alla ripartenza che è scattata in più parti. Strano per una società che aveva chiesto a gran voce la possibilità di far allenare individualmente i propri tesserati nelle strutture a disposizione del club e che, per questo motivo, aveva anche deciso di far esporre gli stessi calciatori con un appello, dai toni aspri, rivolto alle istituzioni. Ora che il via libera è arrivato, prima dal Viminale e poi dalla Regione Campania, ci si aspettava che il sodalizio giallorosso mettesse in moto la macchina organizzativa, ma così non è stato. O meglio, inizialmente l’orientamento era questo, ma con il passare delle ore ha assunto una piega diversa.

