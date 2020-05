Il responsabile del Suap di Castelfranco in Miscano ha indetto una Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 in forma semplificata modalità asincrona, ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica tra le amministrazioni partecipanti delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni, a seguito della richiesta presentata da Wind Tre spa per l’installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W.

